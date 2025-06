Il folle pomeriggio sul treno tra Como Borghi e Caslino | aggredisce due donne e scaglia sassi contro il capotreno

Un pomeriggio da incubo sul treno tra Como e Caslino ha acceso i riflettori su un problema crescente: la sicurezza sui mezzi pubblici. Un 51enne ha aggredito due donne, scagliando sassi contro il capotreno, trasformando un semplice viaggio in un episodio di violenza. Questo evento evidenzia l'urgenza di affrontare il tema della sicurezza per passeggeri e personale, in un momento in cui il trasporto pubblico è sempre più frequentato. Come possiamo difendere la nostra tranquillità ?

È iniziato poco dopo le 16 del pomeriggio di mercoledì 5 giugno 2025 il rocambolesco episodio che ha portato all’arresto di un 51enne originario della provincia di Cagliari e residente a Cirimido. L’uomo, con una vistosa fasciatura al braccio sinistro, si aggirava con fare molesto nei pressi. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il folle pomeriggio sul treno tra Como Borghi e Caslino: aggredisce due donne e scaglia sassi contro il capotreno

Su questo argomento da altre fonti

Follia sui binari a Como: prima ruba e minaccia con le forbici poi scappa sul treno e lancia sassi della massicciata

Si legge su comozero.it: La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, un 51enne originario della provincia di Cagliari ma residente a Cirimido. L’uomo è sta ...

Treno travolge e uccide una persona: morta ragazza di 24 anni. Circolazione in tilt

Secondo milanotoday.it: Una ragazza di 24 anni è stata travolta e uccisa da un treno nel pomeriggio di giovedì. L'incidente ferroviario è avvenuto pochi minuti prima delle 17 a Cadorago (Calino al Piano), nel Comasco.

Tragedia in provincia di Como: donna muore travolta dal treno

Scrive comozero.it: Tragico incidente poco prima delle 17 lungo i binari della ferrovia tra Caslino al Piano e Cadorago. Un donna, in base alle prime informazioni, è deceduta dopo essere stata travolta dal treno. Ancora ...