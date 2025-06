Il figlio che sarò per la rassegna Storie

La rassegna "Storie" a Lecce è molto più di un semplice evento: è un viaggio emozionante nel cuore dell'arte, dove teatro e musica si fondono per raccontare le sfide e le bellezze della vita. Curata da Ura Teatro, offre un'opportunità unica di rallentare e connettersi con le emozioni, in un periodo in cui il frenetico ritmo quotidiano ci allontana dalla presenza. Non perdere l’occasione di vivere queste storie che risuonano dentro di noi!

LECCE - Nel cortile di Tagliatelle - Stazione Ninfeo a Lecce prosegue la seconda edizione di Storie. La rassegna curata da Ura Teatro, che intreccia teatro e musica, corpi e voci, memorie e visioni, è un invito a rallentare, a stare insieme, a camminare nel tempo presente attraverso l'arte.

