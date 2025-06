Il fico la terrazza e il sogno

Immagina di passeggiare tra gli uliveti, alla ricerca del fico perfetto: un piccolo viaggio nel tempo che risveglia i ricordi d’infanzia. Con il trend del ritorno alla natura e della riscoperta dei sapori autentici, i fichi diventano simbolo di una cucina genuina e sostenibile. Anche tu puoi tornare a sognare con un morso a questi frutti succosi, avvolto dal profumo della terra. Hai già provato a raccoglierli? ???

Come spesso mi accade, mi trovavo dietro casa, dove un tempo c’erano gli stalletti dei maiali, e mi venne voglia di mangiare un buon fico. Ricordavo che, più in alto, tra alcuni preselli d’ulivo e greppi scoscesi, c’era una bella ficaia carica di frutti. Poco più in là, ce n’era un’altra che produceva fichi neri, ma duri come sassi, che non maturavano mai. Mi tornarono in mente quelli che mi offrirono al mercato di Aria Aria, vicino ad Abia, in Nigeria: sembravano spicchi d’aglio, bianchi dentro e rossi fuori, non da mangiare, ma buoni da tenere in bocca per non sentire la sete e tenere a bada la voglia di fumare. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il fico, la terrazza e il sogno

Segui queste discussioni su X

Vittoria Antonini (@VittoriaAntoni3) Tweet live su X

Raffaella Docimo (@DocimoRaffaella) Tweet live su X

Angelo Ciccone (@ciccone_ang) Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Piazzone, l’aperitivo in terrazza resta un sogno

Secondo lanazione.it: Tognetti non si arrende: "Porteremo nuovi studi" Il Genio Civile (per il momento) ha detto no. Dunque il sogno di poter aprire al pubblico la grande terrazza sul loggiato del Belluomini – per ...

Fico il pontiere fra Pd e M5S che sogna il dopo De Luca sulla poltrona della Campania

Si legge su iltempo.it: In effetti Roberto Fico si è stancato del pensionamento anticipato, e crede che sia tornata l’ora per rimettersi in servizio. Ad esempio alla guida della Regione Campania, alle prese con la ...

10 modi per trasformare la tua terrazza nel tuo angolo all’aperto da sogno

Riporta donnamoderna.com: Perché è proprio qui che è possibile creare un angolo all’aperto da sogno da sfruttare durante i mesi più caldi. E se non sapete come trasformare la terrazza in un’oasi urbana, ve lo ...