Il dramma di Giorgio padre di famiglia stroncato da una grave malattia

Un'altra vita spezzata troppo presto: Giorgio Olivari, 57 anni, lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra chi lo conosceva. La sua storia è una triste rappresentazione di una battaglia invisibile contro le malattie che colpiscono ogni giorno famiglie italiane. Mercoledì, i suoi cari si riuniranno per salutarlo. Un momento per riflettere sull'importanza di prendersi cura della propria salute e dei legami che ci uniscono.

È morto a soli 57 anni Giorgio Olivari, padre di famiglia stroncato da una grave malattia: ne danno il triste annuncio la moglie Helenia, la figlia Alice con Daniel, la mamma Luciana, la sorella Antonella, il fratello Claudio e il nipote Simone con Francesca. Mercoledì il funerale La salma. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Il dramma di Giorgio, padre di famiglia stroncato da una grave malattia

