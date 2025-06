Il Dna di Sempio preso dai rifiuti alla Bozzola | ecco la prova regina Ma le tracce sotto le unghie di Chiara sono state esaurite da Ris e periti

Il mistero di Chiara Poggi si infittisce: il DNA prelevato dai rifiuti alla Bozzola rappresenta la prova regina, ma le tracce sotto le unghie della vittima sono ormai esaurite. Un labirinto di indizi e scoperte scientifiche che potrebbero cambiare per sempre il corso della vicenda. Come si evolverà questa intricata indagine? Resta da scoprire se la scienza potrà ancora svelare ciò che il tempo ha cancellato.

Garlasco (Pavia) – Il materiale sotto le unghie di Chiara Poggi non c’è piĂą. Consumato per intero nel tentativo di trarne un profilo genetico identificabile. Il lavoro dei consulenti della Procura, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, che hanno dato spunto scientifico all’inchiesta, quindi, si basa su una comparazione sulla carta fra tracciati di elettroforesi, ovvero le elaborazioni frutto di analisi giĂ eseguite da altri, e campioni di Andrea Sempio, oggi sotto inchiesta, e Alberto Stasi, il condannato. Garlasco, lo sfogo di Rita Poggi: “Siamo disgustati, stanno infangando Chiara in tv. Non aveva nĂ© segreti nĂ© amanti” Su questi grafici si giocherĂ il futuro dell’indagato di oggi, nell’incidente probatorio che inizierĂ fra meno di due settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it