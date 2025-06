Il dl Sicurezza è legge Meloni | Passo decisivo tuteliamo i cittadini più vulnerabili La sceneggiata delle opposizioni

Il Decreto Sicurezza, fortemente voluto dal governo Meloni, ha finalmente ricevuto il via libera al Senato, ma non senza polemiche. Tra scene di protesta e una vibrante opposizione, Palazzo Madama ha dimostrato che la tutela dei cittadini più vulnerabili è una priorità. Scopriamo insieme come questa legge intende affrontare le sfide della sicurezza in un clima di tensione e divisioni politiche.

Dopo una mattinata di ordinaria follia al Senato, tra sussurri e grida, esponenti dell’opposizione sdraianti a terra, a mo’ di eco-vandali di Ultima Generazione, Palazzo Madama ha confermato la fiducia al decreto Sicurezza, chiesta dal governo, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione. In vigore dallo scorso 11 aprile, il testo era stato già votato dalla Camera, lo scorso 29 maggio, sempre attraverso il ricordo al voto di fiducia. E’ il giorno dell’approvazione definitiva. Soddisfatta la premier. “Il governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa”, commenta sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il dl Sicurezza è legge. Meloni: “Passo decisivo, tuteliamo i cittadini più vulnerabili”. La sceneggiata delle opposizioni

Altre letture consigliate

Il Piemonte approva la prima legge regionale per la sicurezza stradale - Il Piemonte segna un'importante svolta per la sicurezza stradale, approvando la prima legge regionale in Italia dedicata alla gestione delle infrastrutture stradali.

Segui queste discussioni su X

L'aula del Senato ha confermato la fiducia al decreto sicurezza, chiesta dal governo, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione. Approvato dalla Camera il 29 maggio scorso, il decreto è quindi diventato legge. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/ Tweet live su X

Il Dl Sicurezza è legge: ok del Senato con 109 sì. Il governo aveva posto la fiducia superando tutte le proposte di modifica delle opposizioni. La premier Meloni: “Passo decisivo per la tutela dei cittadini”. @ultimoranet Tweet live su X