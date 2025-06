Il DL Sicurezza è Legge | Cosa Cambia e quali sono le Reazioni?

Il DL Sicurezza è legge: cosa significa ora per cittadini e istituzioni? Con il via libera definitivo del Parlamento, si delineano nuovi scenari in materia di sicurezza, immigrazione e ordine pubblico. Le reazioni sono molteplici: dai sostenitori che lodano misure più rigorose, ai critici preoccupati per i diritti e le libertà. Ma quali saranno gli effetti pratici e come cambierà la vita quotidiana? Scopriamolo insieme, analizzando le trasformazioni che ci attendono.

Il Decreto Sicurezza (DL 482025), uno dei provvedimenti bandiera del governo Meloni, è diventato oggi ufficialmente legge dopo il voto di fiducia al Senato, con 109 voti favorevoli, 69 contrari ed un'astensione. Il testo era già stato approvato dalla Camera il 29 maggio scorso e la fiducia posta dal governo ha impedito ulteriori modifiche.

