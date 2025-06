Il Dl Sicurezza è legge a colpi di fiducia Sì del Senato tra sit-in risse e distinguo Esulta la premier | Passo avanti per i cittadini

Con un aspro balletto di fiducia, risse e distinguo, il Governo Meloni ha conquistato l'approvazione al Senato, trasformando il Dl Sicurezza in legge. Tra tensioni e forzature, i numeri parlano chiaro: 109 sì, 69 no, e oltre 900 emendamenti ignorati. Una vittoria politica che apre nuovi scenari, ma anche interrogativi sul metodo. La sfida ora è capire come questa legge influenzerà i cittadini e la società italiana.

A botte di fiducia, taglio degli emendamenti, forzature varie, alla fine il governo Meloni ce l'ha fatta anche in Senato: il Decreto Sicurezza è diventato legge ieri pomeriggio con 109 voti favorevoli, 69 contrari e 1 astenuto. Oltre 900 gli emendamenti "saltati", perché l'esecutivo aveva fretta di convertire il decreto. Il 10 giugno era la data segnata sul calendario per non far decadere il provvedimento bandiera del centro-destra, la "medaglia sul petto", per dirla con le parole del forzista Maurizio Gasparri. Un insieme di norme – molte in odore di incostituzionalità – che impongono una decisa svolta repressiva al Paese.

Il decreto sicurezza è legge. Al Senato forte scontro con le opposizioni:”Svolta autoritaria”.Seduta tesa prima del voto,che passa con 109 sì e 69 no.Berrino(FdI):”Le donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farlo,i bambini sono più sicuri in carc Tweet live su X

Chiariamoci: il ddl sicurezza non è né necessario né urgente. È la prova che a questo governo piace espropriare le Camere del loro ruolo. Decreto legge sicurezza e riforma della giustizia sono due provvedimenti che umiliano il parlamento e fanno carne da c Tweet live su X

Dl sicurezza, Blasi: Colpito durante presidio. Governo avvelena il clima democratico