Il diario del cecchino a Gaza e il dilemma morale di Israele

...accompagna ogni soldato, ma in questo caso si fa ancora più pressante. La testimonianza di un giovane riservista delle IDF mette in luce il conflitto tra dovere e coscienza, un tema universale che attraversa le guerre di ieri e di oggi. In un'epoca in cui la guerra è sempre più mediatizzata, ci invita a riflettere su come la brutalità possa influenzare l'animo umano. Un diario che non racconta solo fatti, ma emozioni profonde.

Un riservista ventenne delle Israel Defence Forces (Idf) ha raccontato in un diario la sua esperienza di guerra a Gaza. Cosa significhi uccidere, quale costo morale questo abbia e quanto quel dilemma scavi nella coscienza di un giovane uomo chiamato alla guerra una mattina all’alba, dopo una notte di sbronze e musica con gli amici. È il dilemma che attanaglia Israele sin da prima della sua nascita: uccidere per non essere uccisi. Al riservista, a Gaza, è riservato il compito di cecchino. Si posiziona, aspetta le direttive del superiore, i dati trasmessi dai droni, individua il bersaglio, colpisce. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il diario del cecchino a Gaza, e il dilemma morale di Israele

