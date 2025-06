Il destino dei rifugiati ucraini in Ue

L'Unione Europea si trova a un bivio cruciale: investire nell'integrazione dei rifugiati ucraini o preparare il loro eventuale ritorno. Questa decisione non riguarda solo l'oggi, ma segna un cambiamento nel modo in cui affrontiamo le crisi umanitarie. Con oltre 7 milioni di ucraini in fuga, il futuro di una generazione dipende dalle scelte politiche attuali. Come si muoverĂ l'Europa davanti a questa sfida storica?

Gli Stati membri dell’UE si apprestano a decidere se investire piĂą a fondo nell’ integrazione dei rifugiati ucraini oppure iniziare a preparare il terreno per un loro eventuale ritorno, qualora le condizioni lo permettano. La Commissione europea sta intervenendo sul quadro giuridico che protegge i cittadini ucraini sfollati: una nuova proposta è attesa per oggi. GiĂ lo scorso mese, Euractiv aveva anticipato i prossimi passi e i colloqui previsti su possibili “exit strategies” da questo sistema di protezione. In gioco c’è il futuro di 4,26 milioni di ucraini protetti dalla Direttiva sulla protezione temporanea (TPD) dell’UE, attiva fino a marzo 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il destino dei rifugiati ucraini in Ue

