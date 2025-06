Il destino dei Canarini Sulla cessione della Fermana continua un silenzio pesante

Il silenzio avvolge la Fermana, ma sotto la superficie le trattative continuano a fervere. I tifosi attendono notizie sul futuro dei canarini, mentre la famiglia Simoni pondera il destino della squadra gialloblù. Questo momento di incertezze non è isolato: nel calcio italiano, infatti, si assiste a un trend di cessioni che potrebbe cambiare le sorti di molte realtà. Riuscirà la Fermana a volare alto o resterà bloccata a terra?

Un altro giorno passato in casa Fermana senza notizie ufficiali in merito al futuro della squadra gialloblù. O meglio notizie ufficiali perché sotto la cenere il fuoco delle trattative va avanti anche sin situazione di stallo forzato. Uno stallo dovuto all'attesa da parte dell'attuale società, dunque la famiglia Simoni, e del gruppo italo-maltese (facente riferimento al Tumas Group, ndr) interessato all'acquisto della Fermana, all'attesa per l'omologa definitivo all'omologa da parte del Tribunale di Fermo per la ristrutturazione del debito. Una richiesta di ristrutturazione rpesentata ufficialmente lo scorso 11 aprile, dal quale occorre attendere i 60 giorni canonici per consentire, a quei creditori coinvolti qualora lo volessero, di presentare opposizione all'accordo.

