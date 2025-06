Il decreto sicurezza prevede 14 nuove fattispecie di reato e 9 aggravanti Ecco tutte le novità

Il decreto sicurezza introduce una serie di misure rivoluzionarie per rafforzare la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Con 14 nuove fattispecie di reato, 9 aggravanti e norme più severe, si rafforzano le sanzioni per occupazioni abusive, blocchi stradali e reati di rivolta. Scopri tutte le novità e come cambieranno la nostra quotidianità, perché la sicurezza è un diritto che riguarda tutti noi.

Dalle pene più severe per le occupazioni abusive di immobili alle nuove tutele per le forze dell'ordine. Dal carcere per i blocchi stradali al reato di rivolta in carcere. E poi maggiori strumenti per il contrasto a terrorismo e criminalità organizzata. Norme anti-accattonaggio e truffe agli anziani. Sono le novità del decreto sicurezza che oggi è stato approvato dal Senato. In tutto si tratta di 39 articoli che introducono 14 nuove fattispecie di

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Il decreto sicurezza è legge. Di fronte a questa serie di limitazioni senza precedenti al diritto di protesta pacifica, il dissenso non deve fermarsi, le piazze devono continuare a riempirsi e le voci resistenti gridare ancora più forte. Tweet live su X

C'è una disposizione del decreto Sicurezza, appena approvato, di cui si è parlato poco. Essa consente a componenti dei Servizi segreti di dirigere e organizzare associazioni con finalità eversive e di terrorismo. Qualcuno ha detto che così si legalizza il terroris Tweet live su X