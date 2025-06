Il decreto Sicurezza è legge tra risse sfiorate e sit-in al Senato La legge anti-Gandhi contro le manifestazioni i nuovi reati e case occupate | cosa prevede

Il decreto sicurezza, ora legge, segna un punto di svolta nel panorama politico italiano. Con 109 voti favorevoli, è passato in un clima teso, tra risse e manifestazioni. Questa normativa, che introduce nuovi reati contro le occupazioni e limita le manifestazioni, riflette un trend crescente di controllo sociale. In un’epoca di proteste sempre più diffuse, la domanda sorge: quale sarà il futuro delle libertà civili in Italia?

L’aula del Senato ha confermato la fiducia al decreto sicurezza con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione. Approvato dalla Camera il 29 maggio scorso, il decreto è quindi diventato legge. La votazione finale è arrivata in un clima incandescente nell’aula di palazzo Madama, tra risse sfiorate e sit-in improvvisati dei senatori dell’opposizione, che si sono seduti per terra davanti ai banchi del governo urlando: «Vergogna, vergogna» e chiedendo di convocare la conferenza dei capigruppo. Il presidente del Senato Ignazio la Russa prima si è rifiutato di sospendere la seduta. Ma poi ha ceduto dopo una breve trattativa con un capogruppo dell’opposizione. 🔗 Leggi su Open.online

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Renzi sta dicendo in Senato che i Servizi segreti sono stati legittimati dal decreto Sicurezza a fare un colpo di Stato a norma di legge. L'aveva sostenuto qualche giorno fa anche Boldrini. È proprio ciò che spiego nell'articolo di oggi su @PagellaPolitica https:// Tweet live su X

Con le novità contenute nel decreto sicurezza, "i minori non rischiano assolutamente nulla, finché non utilizzano in modo strumentale la libertà di associarsi e di manifestare per atti surrettizi", spiega il ministro #Piantedosi a #LiveIn Milano. ? https://tinyurl.co Tweet live su X