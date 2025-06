Il decreto sicurezza è legge Salvini | Il taser? Gli agenti lo usano quando serve ha prevenuto reati

Il decreto sicurezza, approvato di recente, segna un passo deciso nella lotta alla criminalità, con strumenti come il Taser che gli agenti usano con responsabilità per prevenire reati gravi. Matteo Salvini, leader della Lega, si mostra soddisfatto dell’evento, sottolineando l’importanza di misure efficaci per garantire la sicurezza. In questa giornata significativa, si apre un nuovo capitolo nelle politiche di tutela cittadina, dimostrando che...

Dopo molto tempo il leader della Lega Matteo Salvini si avvicina ai giornalisti fuori dal Senato. Lo fa in occasione dell’approvazione del decreto sicurezza. “È una bella giornata”, dice il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti, rispondendo anche ad alcune domande. “Inasprire alcune pene per reati odiosi è un deterrente – ha spiegato – Se a questo associamo i maggiori poteri alle forze dell’ordine e il taser, diciamo che penso sia un passo avanti”. “ La vittima del taser? Le forze dell’ordine non lo usano per gioco ma quando ce n’è bisogno. Ha salvato centinaia di vite e prevenuto migliaia di reati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il decreto sicurezza è legge, Salvini: “Il taser? Gli agenti lo usano quando serve, ha prevenuto reati”

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

