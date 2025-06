Il Decreto Sicurezza è legge approvato al Senato con 109 sì | le novità su reati aggravanti e sgomberi

Il Decreto Sicurezza, appena approvato dal Senato, segna un cambiamento radicale nel panorama normativo italiano. Con 14 nuovi reati e misure più severe su occupazioni e proteste, solleva interrogativi importanti sul futuro dei diritti civili. In un contesto di crescente tensione sociale, questa legge potrebbe amplificare le voci critiche. Scopri quali potrebbero essere le ripercussioni nel dibattito pubblico e come questa misura impatterà la nostra quotidianità.

Il Decreto Sicurezza è legge, con il voto finale al Senato che ha visto 109 sì, 69 contrari e un'astensione. Introduce 14 nuovi reati e norme più dure su proteste, occupazioni, cannabis light, e non solo, scatenando proteste in Parlamento e nella società civile per il rischio di derive repressive. Eccole nel dettaglio.