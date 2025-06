Il decreto Sicurezza è legge 14 nuovi reati | cosa cambia

Il decreto Sicurezza diventa finalmente legge, segnando una svolta nel panorama legislativo italiano. Con 109 voti favorevoli, il Parlamento ha approvato un testo che introduce 14 nuovi reati e inasprisce le pene esistenti, suscitando forti polemiche tra opposizione e sostenitori. Ma quali sono le reali implicazioni di questa riforma? Scopriamo insieme come cambieranno le regole del gioco e cosa significa tutto ciò per cittadini e istituzioni.

Il decreto Sicurezza è legge. Il testo è passato anche al Senato, completando così l’iter di approvazione, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione. Un testo che è stato duramente contestato sia prima che dopo l’approvazione dall’opposizione, che lo considera troppo duro, introducendo nuovi reati e aumentando la pena per altri. Polemiche e risse sfiorate al Senato. Come già avvenuto alla Camera, anche a Palazzo Madama il governo ha posto la fiducia sul provvedimento, per limitare le modifiche e mostrare compattezza nella maggioranza. Vive le proteste in Senato, con i senatori dell’opposizione che per protesta si sono seduti a terra davanti ai banchi del governo, urlando “Vergogna, vergogna” e chiedendo di convocare la conferenza dei capigruppo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it