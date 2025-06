Il cuore della città pronta ad abbracciare la grande famiglia dell' Arma

militari, cittadini e amici che condividono il valore della sicurezza e della solidarietà. Un momento speciale per riflettere sul ruolo fondamentale dei Carabinieri nella nostra comunità, uniti nel rispetto della legge e nella tutela di tutti. Uniamoci in questa celebrazione per rafforzare il legame tra istituzione e cittadini, perché insieme possiamo costruire un futuro più sicuro e solidale.

Domani 5 giugno l’arma dei carabinieri festeggia il suo anniversario numero 211 dalla sua fondazione. La ricorrenza sarà celebrata con la cerimonia militare, presieduta dal comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto” generale Maurizio Stefanizzi, alla presenza di autorità civili e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Il cuore della città pronta ad abbracciare la grande famiglia dell'Arma

