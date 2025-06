Il Cruz Azul punta Jovic | forti contatti e incontro fra le parti decisione finale del Milan

Il mercato si infiamma: il Cruz Azul punta decisamente su Luka Jovic, mentre si intensificano i contatti con il Milan. Tra incontri e trattative, le parti sembrano avvicinarsi alla decisione finale. Ma cosa riserverà il futuro? Restate sintonizzati, perché in questo duello di mercato la suspense è alle stelle!

Il Cruz Azul, club messicano, ha messo gli occhi su Luka Jovi?. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, ci sono stati numerosi contatti. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cruz Azul come il Psg: manita al Vancouver e trionfa in Concacaf Champions Cup. Settimo trionfo per i messicani - Il Cruz Azul scrive la storia, trionfando per la settima volta nella Concacaf Champions Cup con un clamoroso 5-0 sul Vancouver! Una vittoria che li colloca nell'elite del calcio nord e centroamericano, proprio come il PSG in Europa.

