Il croato di Pordenone è stato espulso in gara 1 ma la società ha fatto ricorso | sarà in campo stasera? Sugli spalti si profilano numeri da serie A2 Cornice di pubblico importante incerta la presenza di Mandic

Stasera la Bondi Arena di Pordenone è pronta a esplodere! Dopo l'espulsione del croato e il ricorso della società, il giocatore sarà in campo per cercare la promozione dell'Adamant in Serie B Nazionale. La tensione è palpabile, anche se la presenza di Mandic resta un’incognita. I tifosi si preparano a vivere una serata storica: chi avrà il coraggio di scrivere il prossimo capitolo di questa avvincente stagione? Non perdere il finale!

C’è un’attesa quasi spasmodica in città per la gara di stasera alla Bondi Arena, che può decretare la promozione dell’Adamant in Serie B Nazionale. A Pordenone l’eroe di serata è stato Manuele Solaroli, che con una tripla a 40’’ dalla fine ha messo definitivamente la parola fine al tentativo di rimonta dei padroni di casa, indirizzando gara 1 verso i biancazzurri. E ieri ha raccontato proprio lui quegli ultimi istanti concitati di gara 1. "Per fortuna è entrata, loro ci stavano rimontando e un po’ di timore ci era venuto, perchè eravamo stati davanti per 35 minuti. Non è stata un’azione costruita bene, ma per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il croato di Pordenone è stato espulso in gara 1 ma la società ha fatto ricorso: sarà in campo stasera? Sugli spalti si profilano numeri da serie A2. Cornice di pubblico importante, incerta la presenza di Mandic

