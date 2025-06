il cremlino vuole più soldati in transnistria e ha già un piano l allarme di recean

L’ombra di una nuova crisi si allunga sull’Europa orientale: il Cremlino mira a rafforzare la sua presenza in Transnistria, con un piano che potrebbe dispiegare fino a 10.000 soldati nel territorio moldavo. Un'operazione che suscita allarme tra gli esperti, evidenziando le ambizioni russe di destabilizzare la regione e consolidare la propria influenza. La minaccia è concreta, e il mondo osserva con attenzione: cosa potrebbe davvero accadere?

Dispiegare fino a 10.000 soldati su territorio moldavo, e in particolare nella regione separatista della Transnistria. Sarebbe questo l’obiettivo ultimo di Mosca al confine con l’Ucraina, nel contesto di un più ampio piano di destabilizzazione della Moldova e di rafforzamento della propria presenza militare nell’Europa orientale, secondo quanto affermato dal primo ministro moldavo Dorin Recean in un’intervista rilasciata al Financial Times. Secondo Recean, che afferma di riportare valutazioni dell’intelligence moldava, Mosca intende sfruttare le elezioni parlamentari di settembre per insediare a Chi?in?u un governo favorevole al Cremlino, che consenta il potenziamento del contingente russo attualmente presente nella regione separatista. 🔗 Leggi su Formiche.net