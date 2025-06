Il Copasir approva la relazione su Paragon chiusa l’indagine sullo spionaggio ai giornalisti di Fanpage

Il Copasir ha dato il via libera unanime alla relazione sul caso Paragon, chiudendo così l’indagine sull’inquietante spionaggio ai giornalisti di Fanpage. Un passo importante che getta luce su pratiche oscure e rafforza il nostro impegno per la trasparenza. Ora, il documento sarà ufficialmente consegnato alle massime istituzioni italiane e reso accessibile a tutti, perché la verità non può rimanere nascosta. Continua a leggere...