Il Copasir approva all' unanimità la relazione su Paragon

Il Copasir apre una nuova pagina di trasparenza e vigilanza, approvando all’unanimità la relazione sull’uso dello spyware "Graphite" da parte dei servizi segreti. Un passo fondamentale per garantire chiarezza e responsabilità, che arriva in un momento cruciale per la sicurezza nazionale. Nelle prossime ore, il documento sarà condiviso con le massime istituzioni, segnando un impegno concreto verso un sistema di sicurezza più aperto e controllato.

Il Copasir ha approvato all'unanimità la relazione sull'utilizzo dello spyware "Graphite" da parte dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica. Nelle prossime ore la relazione sarà trasmessa ai presidenti di Camera e Senato ai fini della successiva pubblicazione online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Copasir approva all'unanimità la relazione su Paragon

Altri articoli sullo stesso argomento

Il Copasir approva la relazione su Paragon, chiusa l’indagine sullo spionaggio ai giornalisti di Fanpage - Il Copasir ha dato il via libera unanime alla relazione sul caso Paragon, chiudendo così l’indagine sull’inquietante spionaggio ai giornalisti di Fanpage.