Il consigliere regionale leghista Vitari promuove il neo sindaco Cadenazzi

Il consigliere regionale leghista Riccardo Vitari celebra la vittoria del nuovo sindaco Simone Cadenazzi a San Daniele Po, un trionfo che risuona come un segnale forte in un panorama politico in continua evoluzione. In un contesto in cui le amministrazioni locali si fanno sempre più cruciali nel dare risposte concrete ai cittadini, il sostegno della Lega rappresenta una spinta importante per il futuro del Comune. Riuscirà Cadenazzi a portare innovazione e sviluppo?

Pronti a sostenere il neo sindaco Simone Cadenazzi. È il messaggio del consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari (con Cadenazzi nella foto) che ieri ha incontrato il primo cittadino. "Ho avuto un positivo incontro con il neoletto sindaco di San Daniele Po, unico Comune al voto in provincia di Cremona. La vittoria alle urne di Cadenazzi con il 60% dei voti dopo due anni di commissariamento prefettizio per l’assenza di liste di candidati disponibili, è un buon segnale per la città perché testimonia la rinascita d’interesse nei cittadini per la politica e la voglia di partecipare alla vita della comunità locale", ha spiegato Vitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il consigliere regionale leghista Vitari promuove il neo sindaco Cadenazzi

