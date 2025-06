Il comune della Brianza diventato la patria della fiber art a uncinetto e maglia

maglia che trasforma il paesaggio in un capolavoro di colore e creatività. Un’occasione unica per scoprire come l’arte tessile possa incontrare la natura, coinvolgendo comunità e visitatori in un’esplosione di fantasia e passione. Vieni a vivere l’esperienza di Yarn Bombing Barzanò, dove ogni filo racconta una storia e ogni installazione invita a sognare ad occhi aperti.

Il bosco, lo stagno, ma anche tante nuove ispirazioni con decine di soggetti e rappresentazioni che hanno portato persone da tutto il mondo, di ogni età e appartenenza, a scatenarsi con la fantasia per partecipare a Yarn Bombing Barzanò. Il festival internazionale della fiber art a uncinetto e.

