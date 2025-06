Il Como può dire addio a Nico Paz | assalto ad un nuovo talento

Il Como si prepara a salutare Nico Paz, il talento che ha catturato l’attenzione di tutta la Serie A. Con il Real Madrid pronto a riattivare la clausola di recompra, la società lariana punta su un nuovo gioiello per mantenere vivo il sogno. Ma cosa rende una neopromossa capace di far sognare i propri tifosi? È la passione, l’innovazione e il coraggio di credere nei giovani talenti. E questa è solo l’inizio di una nuova avventura.

Nico Paz potrebbe tornare al Real Madrid con le merengues decise ad attivare la clausola di recompra: Fabregas ha già individuato un nuovo talento (Ansa Foto) – SerieAnews Che cosa rende una neopromossa capace di far sognare una città intera? Non bastano i risultati, servono idee, coraggio e quel pizzico di magia che solo un progetto ben costruito può generare. Il Como di Cesc Fàbregas, alla sua prima stagione in Serie A, ha chiuso al decimo posto e si è guadagnato un posto tra le sorprese più belle del campionato. Il suo calcio propositivo, brillante e mai banale, ha conquistato pubblico e addetti ai lavori, anche perché costruito attorno a giovani di grande prospettiva. 🔗 Leggi su Serieanews.com