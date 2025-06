Il CNDDU dedica il 2 Giugno alle vittime delle guerre e rinnova l’impegno per un’educazione alla pace

Il CNDu dedica il 2 giugno alle vittime delle guerre e rinnova il suo impegno per un’educazione alla pace, affinché le future generazioni possano apprendere dai sacrifici del passato. La memoria storica diventa così il pilastro per costruire una società più giusta e pacifica, dove i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà siano al centro dell’insegnamento. La scuola, come custode di questi principi, ha il compito di formare cittadini consapevoli e impegnati nel mantenimento della pace.