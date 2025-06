Il Cinema in piazza Walter Hill apre alla Cervelletta

Domani sera, il cinema in piazza Walter Hill riporta alla vita un capolavoro cult: "I guerrieri della notte". Un'opera che ha segnato un'epoca e continua a ispirare generazioni. La proiezione alla Cervelletta è l'occasione perfetta per rivivere l'adrenalina di una lotta urbana senza tempo. Non perdere la chance di condividere questa esperienza avvolgente con altri cinefili. Preparati a urlare nuovamente: "Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra?".

“Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra?”. L’invocazione che chiunque abbia sentito difficilmente ha dimenticato risuonerà di nuovo a 46 anni di distanza con la proiezione de ‘I guerrieri della notte’ (The Warriors), domani alle 21.15 alla Cervelletta, uno degli appuntamenti da non perdere. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il Cinema in piazza, Walter Hill apre alla Cervelletta

