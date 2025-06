Il Chelsea vuole Maignan per il Mondiale per Club | distanza di 5 milioni con il Milan

Il Chelsea punta su Mike Maignan per il Mondiale per Club, ma la trattativa con il Milan si fa complicata: ci sono 5 milioni di distanza tra le due parti. Questo scenario sottolinea la crescente attenzione dei top club europei verso i portieri di talento, un trend che potrebbe ridefinire le gerarchie nel calcio. Riuscirà il Milan a trattenere il suo gioiello? La risposta potrebbe cambiare le dinamiche del mercato.

