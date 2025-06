Il Chelsea vuole Maignan | la richiesta del Milan e il sostituto individuato da Tare

Il Chelsea punta forte su Mike Maignan, il portiere del Milan che ha impressionato per le sue parate spettacolari e leadership in campo. In un calcio sempre più focalizzato su giovani talenti e investimenti strategici, la richiesta del club londinese segna un trend in crescita: i top club cercano il proprio erede in ruoli chiave. Intanto, Tare ha già individuato il sostituto, dimostrando come le strategie siano in continua evoluzione. Chi sarà il prossimo fenomeno a brillare?

Il Chelsea ha messo nel mirino Mike Maignan per acquistare un portiere a cui affidare le chiavi della squadra in vista della prossima stagione: mentre i rossoneri attendono l'offerta, Tare ha già scelto il suo erede. Il Chelsea ha messo gli occhi su Mike Maignan, convinto che il portiere del Milan possa essere il giocatore di assoluto affidamento per risolvere i troppi dubbi che, nel corso degli ultimi anni, stanno caratterizzando Stamford Bridge in un ruolo delicato come forse nessun altro.

Londra vuole i soldi della vendita del Chelsea di Abramovich per darli all'Ucraina - Londra si prepara a fare un passo audace: utilizzare i proventi della vendita del Chelsea di Abramovich per sostenere l'Ucraina.

Il Chelsea vuole prendere un portiere prima del Mondiale per club. La percentuale che do all'affare Maignan-Chelsea è 60%. Sicuramente il Chelsea proverà a raggiugere un accordo, spingerà . Maignan è stato anche approvato dall'allenatore @FabrizioRom Tweet live su X

Il governo Uk minaccia di fare causa a Roman Abramovich se non girerà “immediatamente” i fondi della vendita del Chelsea (3,4 mld €) alle vittime ucraine. Abramovich ciurla nel manico e vuole darle “a tutte le vittime della guerra”, cioè far finire quei soldi in Tweet live su X

Il Chelsea vuole Maignan per il Mondiale per Club: distanza di 5 milioni con il Milan

Segnala calciomercato.com: Il Milan è sicuramente tra i club più attivi in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato. Igli Tare è stato in Croazia per ottenere il `sì` di Luka.

Maignan al Chelsea, il Milan ha già trovato il sostituto: arriva dalla Serie A

spaziomilan.it scrive: Sempre più vicino il trasferimento al Chelsea di Mike Maignan. Il Milan corre ai ripari e pesca il sostituto dalla Serie A.

Milan, il Chelsea punta Maignan: ecco chi potrebbe sostituirlo

Riporta msn.com: Il club inglese ha puntato il portiere rossonero in vista della prossima stagione e il Milan sta riflettendo sul suo sostituto: ecco il nome ...