Il Chelsea tenta Maignan E il Milan pensa a Svilar | è il preferito di Allegri

Il mercato si infiamma: il Chelsea punta Maignan, ma il Milan guarda a Svilar, il preferito di Allegri. Con il portiere in scadenza nel 2026 e una proposta di 15-20 milioni, i Blues non bastano. La vera sorpresa? La pista romane si fa calda per un possibile sostituto, aprendo nuovi scenari sulla corsa ai grandi numeri tra Premier e Serie A.

Il portiere in scadenza nel 2026 orientato all’addio, ma il Chelsea offre 15-20 milioni: non bastano. La pista per l'eventuale sostituto porta a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Chelsea tenta Maignan. E il Milan pensa a Svilar: è il preferito di Allegri

