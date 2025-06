il centrocampista inglese kirby annuncia il pensionamento internazionale dopo l apprendimento dell omissione euro 2025

Fran Kirby dice addio alla maglia dell'Inghilterra: un capitolo si chiude dopo 11 anni di successi, tra cui la storica vittoria agli Europei 2022. La sua decisione, inaspettata dopo l'esclusione da Euro 2025, solleva interrogativi sul futuro della nazionale femminile e sulla necessità di investimenti nel talento emergente. Con questo ritiro, il calcio femminile entra in una nuova era: chi avrà il coraggio di raccogliere il suo testimone?

Breaking: Fran Kirby ha annunciato il suo ritiro dal calcio internazionale prima di Euro 2025 femminile. Il centrocampista attaccante ha chiamato il tempo nella sua carriera di 11 anni con l’Inghilterra, per la quale ha guadagnato 77 cappelli e ha contribuito a vincere il campionato europeo del 2022. Kirby, che è stata nominata nella squadra delle leonesse per la doppia testa di doppia testa contro il Portogallo e la Spagna delle Nazioni Tuttavia, il 31enne ha portato avanti l’annuncio, dopo che l’allenatore Sarina Wiegman l’ha informata che non avrebbe fatto parte della festa finale in Svizzera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com