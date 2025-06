Il castiglionese Bircolotti confermato mossiere del Palio di Siena

Renato Bircolotti è stato ufficialmente confermato mossiere per il Palio di Siena di luglio, portando un po' di stabilità in un evento che incarna tradizione e passione. In un'epoca in cui il mondo sembra sempre più veloce e frenetico, il Palio rappresenta un ancoraggio alle radici culturali. Curiosi di sapere come questo annuncio influenzerà le contrade? La tensione è palpabile! La corsa è solo all'inizio.

Dopo mesi di voci che si rincorrevano, ieri, con la delibera del comune di Siena, è arrivata l’ufficialità. Renato Bircolotti è stato confermato mossiere per la Palio del mese di luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano. Nel giorno dell’estrazione delle contrade partecipanti alla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il castiglionese Bircolotti confermato mossiere del Palio di Siena

