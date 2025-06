Il caso FI in commissione Bilancio | il piano per sostituire Mangialavori vicino a Ronzulli

Un cambiamento epocale si profila in Commissione Bilancio: il piano per sostituire Mangialavori si intreccia con le ambizioni di Ronzulli. In un contesto dove la ricerca di soluzioni innovative è più che mai necessaria, questo rinnovamento potrebbe segnare una svolta decisiva. Riusciranno i protagonisti a capitalizzare questa opportunità ? Scopri come si sta scrivendo il futuro della politica economica italiana!

Nel vuoto assoluto di soluzioni per rinnovare la cl. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il caso FI in commissione Bilancio: il piano per sostituire Mangialavori, vicino a Ronzulli

Scopri altri approfondimenti

Patuanelli attacca il governo sul caso Scarpinato: “Volete far fuori un magistrato antimafia dalla commissione Antimafia” - Nel corso dell'ultima seduta del Senato, Stefano Patuanelli ha lanciato un duro attacco al governo sul caso di Scarpinato, accusando la maggioranza di tentare di escludere un magistrato antimafia dalla commissione competente.

Segui queste discussioni su X

L’APPROCCIO SUPERFICIALE DELL’UE AI SUOI SCANDALI L’Unione Europea affronta con leggerezza scandali che coinvolgono anche i suoi vertici, spesso senza che i cittadini ne siano consapevoli. Il caso di Henrik Hololei, ex direttore generale estone d Tweet live su X

Caro claudio c’è anche la Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie ex art 20 bis NOIF alla quale la @fondazionejb ha scritto segnalando i fatti. Con il C.U. 221A del 26 aprile 2021 il Consiglio Federale della FIGC ha promulgato l’art. 20 bis delle N. Tweet live su X

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 9305 del 15 maggio 2025, ha annullato un giudizio di NON IDONEITÀ ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE, in quanto la Commissione non ha esposto le ragioni che hanno determinato il giudizio negativo, nonostant Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Il caso FI in commissione Bilancio: il piano per sostituire Mangialavori, vicino a Ronzulli

ilfoglio.it scrive: Si rinnovano i presidenti delle commissioni ma per evitare instabilità la maggioranza non farà stravolgimenti. Gli azzurri però spingono per un avvicenamento in commissione Bilancio (e la minoranza in ...

La coperta troppo corta della politica di coesione europea tra sovranità tecnologica, autonomia strategica e difesa

Secondo ilsole24ore.com: La politica di coesione si trova al crocevia più complesso della sua storia. In attesa delle nuove proposte della Commissione europea per il post ...

Scontro sull'immigrazione in Commissione, Salmè: "Cultura da arginare"

Riporta udinetoday.it: Lo contesta Fiore: "Intollerabili parole discriminatorie da un consigliere". Il dibattito è nato dalla discussione secondo cui l'aiuto dell'immigrazione all'invecchiamento demografico sarebbe "positiv ...