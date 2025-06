Il caro casa colpisce anche l' hinterland E 9 Comuni si uniscono per trovare soluzioni

Nel cuore dell'hinterland milanese, il caro casa sta diventando una sfida per molte famiglie. Non solo Milano, ma anche i comuni circostanti stanno vivendo un aumento vertiginoso dei prezzi. Per fronteggiare questa situazione critica, nove Comuni del sud-est milanese – Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, e altri – si uniscono in un'iniziativa comune. Scopriamo insieme come intendono affrontare questa problematica e trovare soluzioni concrete per tutti!

Le case costano sempre di più, non solo a Milano città ma anche nell'hinterland e nei dintorni. Per questo motivo, 9 Comuni del sud-est milanese (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi) si.

