La Yuasa Battery Grottazzolina si sta preparando a sorprendere nella sua seconda stagione in Superlega! Con l'arrivo del talentuoso Iliya Petkov, il team potenzia la sua formazione e punta a obiettivi ambiziosi. Questo nuovo “volto bulgaro” non è solo un acquisto strategico, ma rappresenta un segnale dell’attenzione crescente verso atleti internazionali nel nostro campionato. Non perdere l’opportunità di seguire questa avventura entusiasmante!

Inizia a delinearsi il volto della Yuasa Battery Grottazzolina che si appresta ad affrontare la seconda stagione in Superlega, dopo il secondo annuncio ufficiale che ha seguito quello di Giulio Magalini. Parlerà ancora più bulgaro il gruppo della Yuasa con l‘inserimento di Iliya Petkov, centrale che arriva dal campionato francese e ormai titolarissimo anche in nazionale dove condivide lo spogliatoio con l’altro atleta Yuasa Georgi Tatarov, Il tutto sotto lo sguardo attento di Gianlorenzo Blengini, ct italiano dal palmaers importante, che da tredici mesi guida proprio la Bulgaria e che ha presentato le doti tecniche e non solo del neo acquisto Petkov. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il cammino della Yuasa. Grottazzolina, il ct Blengini: "Petkov, ottimo acquisto»

