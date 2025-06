Il calcio femminile in Francia subirà uno stop come danno collaterale per la crisi dei diritti televisivi

Il calcio femminile in Francia è a rischio: la crisi dei diritti televisivi colpisce anche le sezioni femminili, con un impatto potenzialmente devastante. Nonostante il trionfo del PSG in Champions League, il settore vive una fase critica che mette in discussione investimenti e visibilità. Questo stop non è solo un problema locale, ma segna un trend preoccupante a livello globale: la crescita del calcio femminile deve affrontare ostacoli sempre più insidiosi. È tempo di agire!

L'Equipe mette l'accento sulle difficoltà che vive il calcio francese in questo momento. Nonostante la vittoria della Champions League da parte del Psg, ci sono stati parecchi passi falsi nella gestione dei diritti televisivi che costeranno cari. A farne le spese, molto probabilmente saranno le sezioni femminili dei club, un danno collaterale. "A forza di incatenare le scelte sbagliate, il calcio francese sta vivendo una crisi finanziaria senza precedenti. In mancanza di entrate derivanti dalla diffusione tv del campionato francese, molti club affronteranno un'estate in cui si tratterà più di risparmi che di ricerca di nuovi giocatori.

Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all'ultima giornata - Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

