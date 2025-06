il bilaterale macron meloni riallaccia i fili politici di un italia europeista parla gressani

L’italia e la Francia riallacciano i fili di un rapporto strategico, segnato da un “reset” piuttosto che da un disgelo. Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, protagonisti di un incontro che va oltre le semplici relazioni diplomatiche, riaffermano un legame che mira a rafforzare la collaborazione tra i due leader e le rispettive nazioni. Ma cosa ha davvero detto Meloni nel suo discorso da capo di governo?

Non è un disgelo, ma un “reset”. Il rilancio di un rapporto non tanto fra i due Paesi – Italia e Francia, che in molti campi procedono insieme – quanto più fra i due leader Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. L’elemento più rilevante, per parte nostrana, emerso ieri dal bilaterale è che “Il premier italiano ha parlato da capo di governo di un Paese ancorato all’Europa che, pur volendo mantenere relazioni con la Casa Bianca, non vuole spendere il suo capitale politico per accompagnare il suo tentativo di scardinare l’ordine europeo”. L’analisi, consegnata alle colonne di Formiche.net, è del direttore del Grand Continent Gilles Gressani Quando parla di “reset” intende dire che si sono gettate le basi per un nuovo rapporto fra i due Paesi? Non tanto fra i due Paesi, ma fra i due leader. 🔗 Leggi su Formiche.net