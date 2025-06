Il bersaglio dell’Arsenal Gyokores si esce dalla squadra della Svezia a causa di un infortunio

Viktor Gyokores, l'attaccante dell'Arsenal, si ritira dalle amichevoli della Svezia a causa di un infortunio. Un'assenza che potrebbe influenzare le strategie del ct, in un contesto dove la preparazione per le competizioni internazionali è cruciale. La gestione degli infortuni sta diventando sempre più centrale nel calcio moderno, e questa situazione invita a riflettere su come le squadre affrontino la sfida delle risorse limitate. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evol

2025-06-03 13:13:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’attaccante richiesto Viktor Gyokores si è ritirato dalla squadra svedese per le loro prossime amichevoli contro l’Ungheria e l’Algeria. Gyokores si è unito al campo ma ora è tornato a casa con un infortunio minore che richiede riposo. Una dichiarazione di squadra recitava: “In consultazione con la squadra medica, hanno concluso che non giocherà contro l’Ungheria e l’Algeria”. Anche la Svezia sarà senza altre tre delle loro più grandi star con Alexander Isak, Dejan Kulusevski e Lucas Bergvall non disponibili. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche questi approfondimenti

Fabrizio Romano conferma il bersaglio del trasferimento dell’Arsenal “che dovrebbe partire” dopo un grande sviluppo - Fabrizio Romano conferma una importante mossa di mercato per l'Arsenal, che potrebbe portare Alberto Moleiro a lasciare Las Palmas.

Segui queste discussioni su X

Una carriera politica costruita sulla mistificazione e sulla diffusione della misoginia e dell'odio verso le persone che lui ritiene "non normali", "non italiane". Questo è il generale Vannacci che oggi pensa bene di dedicarmi un lungo post sui suoi canali social pie Tweet live su X

Essere adulti ci dovrebbe far capire che a tutto si può trovare una soluzione. Chi instilla il sentimento dell’«irreversibilità» di un fatto alimenta menti deboli che costruiscono bersagli sulla schiena del nemico di turno. Nemici i cui atti sono piuttosto innocui. E riso Tweet live su X

A Gaza si muore così: con le mani tese verso un pacco alimentare. Almeno 31 palestinesi sono stati uccisi a Rafah mentre attendevano gli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation, un’organizzazione creata sotto il controllo indiretto di Washington e Tel Aviv. Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chelsea, Mudryk bersaglio di un laser contro l’Arsenal: fermato un 21enne

Scrive gianlucadimarzio.com: Un episodio controverso ha coinvolto Mykhailo Mudryk durante Arsenal-Chelsea, gara di Premier League valida ... laser luminoso puntato sugli occhi da un tifoso presente sugli spalti dell’Emirates ...