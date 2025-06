Il 60% delle aziende lombarde abbraccia l’intelligenza artificiale ma come? E lo smart working?

In un contesto di crisi e incertezze, sorprende che il 60% delle aziende lombarde stia adottando l'intelligenza artificiale. Un dato che segna non solo un cambio di passo nella gestione aziendale, ma anche un trend verso un futuro lavorativo ibrido, dove smart working e tecnologie avanzate si intrecciano. È chiaro: le aziende stanno investendo sul domani, puntando a risorse umane sempre più innovative e digitalizzate!

Milano – C’è qualcosa di interessante nei dati del mercato del lavoro lombardo che emerge dall’ultima indagine di Confindustria. Non sono numeri che ci si aspetterebbe di leggere in questi tempi di crisi permanente e incertezza diffusa. L’edizione 2025 dell’Indagine sul Lavoro “I numeri per le risorse umane” ha coinvolto oltre 700 aziende lombarde, per un totale di 150 mila dipendenti. E quello che emerge è un quadro che, francamente, sorprende: il tasso di turnover volontario è in calo, le retribuzioni crescono, lo smart working si stabilizza. Ma soprattutto, quasi il 60 per cento delle imprese sta abbracciando l’intelligenza artificiale non per tagliare posti di lavoro, ma per aumentare produttività ed efficienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it