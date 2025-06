Il 4 5 e 6 luglio Grosseto ospiterà i campionati italiani di atletica junior su pista

Preparatevi a vivere tre giorni di emozioni e record, perché dal 4 al 6 luglio Grosseto diventerà la capitale dell’atletica giovanile con i Campionati italiani Junior su pista! Un evento ormai atteso, supportato con entusiasmo dal Comune e dalla società Atletica Leggera Grosseto Banca Tema, che trasformeranno lo stadio Zecchini in un palcoscenico di talento e passione. Siete pronti a tifare i futuri campioni? La sfida è solo all’inizio!

GROSSETO – . Per l'occasione, il Comune ha deciso di coorganizzare l'evento e concedere un contributo economico alla società sportiva dilettantistica atletica leggera Grosseto Banca Tema. Le competizioni si svolgeranno allo stadio comunale Zecchini, al campo di calcio Palazzoli e presso il campo scuola Zauli. Saranno coinvolti centinaia di giovani. "Con questa bella iniziativa – spiega l'assessore allo sport, Fabrizio Rossi – portiamo in città centinaia di giovani e relative famiglie. Grosseto diviene dunque ancora una volta un centro attrattivo in chiave turistico-sportiva.