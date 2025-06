ieri sera guè ha mostrato a tutti come si sopravvive a belve

improvvisazione e alla naturalezza. Ieri sera, Guè ha insegnato a tutti che la vera forza sta nell'autenticità, nel saper affrontare le sfide con leggerezza e senza maschere. In un mondo spesso dominato dall'apparenza, il suo esempio ci ricorda che a volte, basta lasciarsi andare per emergere con autenticità e stile. E tu, sei pronto a seguire il suo esempio?

Ieri sera, ospite di Belve, Guè, in un mix di spontaneità e autoironia, ha dimostrato come non sia necessario prepararsi o "caricarsi" per un'intervista con Francesca Fagnani come se si trattasse di un esame (di maturità?) o un duello. Non ha senso armarsi o giocare in difesa, va tutto vissuto sul momento, seguendo il flow, lasciandosi andare alla corrente, anzi, all'energia che si crea in quel momento, senza tradire se stessi e senza pensare troppo perché cercare di dire qualcosa di importante o d'effetto è una mossa incauta quando c'è da rispondere a una ventina di domande preparate con cura, studiando il personaggio a tutto tondo, e proposte a raffica.