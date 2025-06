Ieri in Campania | si barrica in casa con il corpo del marito morto da giorni Martina deceduta dopo un’agonia

Un drammatico epilogo si è consumato in Campania, dove una donna si è barricata in casa con il corpo del marito, deceduto da giorni. Questo triste evento pone l'accento su un tema sempre più attuale: la solitudine e l'isolamento nelle relazioni. In un mondo che corre veloce, è fondamentale prestare attenzione a chi ci circonda. Chi può aiutarci a combattere questi silenzi? La comunità è più forte di qualsiasi crisi.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 3 giugno 2025 Avellino – Momenti di paura in Irpinia, dove una donna si è barricata in casa con il corpo senza vita del suo compagno. Sono stati alcuni vicini a dare l'allarme, dopo aver avvertito fortissime esalazioni maleodoranti provenire dall'abitazione della coppia. ( LEGGI QUI ) Benevento – Svolta importante per la mobilità della città di Benevento: Air Campania inizierà a gestire il trasporto pubblico locale da inizio 2026, con un significativo potenziamento dei servizi e dei mezzi. ( LEGGI QUI ) Caserta – Il Presidente della Comunità Montana "Zona del Matese", Fabio Civitillo, ed il consigliere delegato al coordinamento, Felice De Lellis, hanno convocato per giovedì 5 giugno, con inizio alle ore 18,30, una seduta straordinaria della conferenza dei sindaci dei 17 comuni dell'area matesina per discutere della questione legata alla chiusura del punto nascita dell'Ospedale Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese.

