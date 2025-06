Ieri a San Giovanni la Marcia della Pace

Ieri, a San Giovanni Valdarno, si è respirata un’aria di unità e speranza: la “Marcia per la Pace in Terra Santa” ha visto centinaia di partecipanti uniti per un obiettivo comune. Questo evento non è solo un richiamo alla pace, ma riflette un trend globale di sensibilizzazione verso i conflitti irrisolti. La forza di queste iniziative sta nella capacità di costruire ponti tra culture. Un passo importante verso un futuro migliore.

Arezzo, 04 giugno 2025 – Un fiume di colori, volti e speranze ha attraversato nel pomeriggio di martedì 3 giugno le vie di San Giovanni Valdarno. In centinaia si sono dati appuntamento per la “Marcia per la Pace in Terra Santa. Due Popoli – Due Stati”, promossa dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino. Un evento che ha unito amministrazioni comunali, scuole, associazioni, sindacati e semplici cittadini in un messaggio collettivo di pace, giustizia e solidarietà. A sfilare, tra striscioni e bandiere della pace, non solo il tessuto civico della città del Marzocco, ma l’intero Valdarno aretino, rappresentato al completo dai suoi sindaci e amministratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ieri a San Giovanni la “Marcia della Pace”

Si è svolta ieri, da San Giovanni Suergiu a Carbonia, la “Marcia per la Pace”

