Idfraid Siria | colpite armi del regime

L’IDF ha colpito obiettivi strategici del regime siriano, un atto che riflette le tensioni crescenti in Medio Oriente. In un contesto globale di instabilità, ogni azione militare può avere ripercussioni ben oltre i confini nazionali. Interessante notare come questa escalation non solo influisca sui rapporti tra Israele e Siria, ma anche sugli equilibri geopolitici dell'intera regione. Rimanete sintonizzati: la situazione è in continua evoluzione!

1.24 L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver colpito con i suoi caccia "armi appartenenti al regime siriano nell'area della Siria meridionale", in seguito ai razzi lanciati verso il territorio israeliano ieri mattina. Il regime siriano è responsabile dell'attuale situazionein Siria e continuerà a subirne le conseguenze finché continueranno le attività ostili dal suo territorio si legge inoltre in un comunicato dell'Idf pubblicato su Telegram.L'Idf opererà contro ogni minaccia allo Stato di Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

