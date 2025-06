Ideale estetico tra passato e modernità Al via una mostra a San Giovanni

A San Giovanni Valdarno, il passato incontra la modernità! Fino al 30 giugno, la mostra “Rinascimento & Novecento. Bellezze a confronto” offre un affascinante viaggio attraverso l’evoluzione dell’ideale estetico. Un’opportunità imperdibile per riflettere su come le bellezze di ieri influenzino le tendenze contemporanee. Scopriremo insieme quanto il nostro concetto di bellezza sia in continua trasformazione. Non perdere l’occasione di vivere l’arte che parla di

Arezzo, 04 giugno 2025 – Da oggi al 30 giugno, la Sala “Sassoli” di Palomar – Casa della Cultura a San Giovanni Valdarno ospita la mostra fotografica “Rinascimento & Novecento. Bellezze a confronto”, un affascinante percorso visivo che esplora l’evoluzione dell’ideale estetico tra passato e modernità. L'esposizione nasce da un progetto interdisciplinare che intreccia arte, moda, storia e creatività, mettendo in dialogo due epoche lontane nel tempo ma entrambe ricche di fascino: il Rinascimento, con la sua eleganza idealizzata e simbolica, e il Novecento, con la sua forza espressiva e la crescente affermazione dell’identità femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ideale estetico tra passato e modernità”. Al via una mostra a San Giovanni

