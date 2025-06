I volontari di Mondo Libero dalla Droga non si fermano

I volontari di Mondo Libero dalla Droga a Padova continuano la loro missione con passione e dedizione, sensibilizzando giovani e famiglie sul pericolo delle sostanze stupefacenti. Attraverso il programma "La Verità sulla Droga", distribuiscono opuscoli informativi e coinvolgenti, portando un messaggio di speranza e consapevolezza. La loro azione quotidiana è un baluardo di prevenzione che fa la differenza: perché conoscere è il primo passo per proteggere il futuro.

