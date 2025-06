i volantini per il referendum che non piacciono alla lega

L’onda di polemiche si è scagliata contro i volantini che invitano a votare ‘cinque sì’ al prossimo referendum, scatenando l’ira della Lega di Bologna. Bastano pochi manifesti affissi nella sede del liceo Bassi per alzare un polverone di proteste e rivendicazioni. La scena si fa politica, mentre la città si divide tra chi sostiene il diritto di espressione e chi teme le conseguenze di questa campagna. E voi, quale sarà il vostro voto?

Sono bastati due volantini che invitavano a votare con ‘cinque sì’ al prossimo referendum per far arrabbiare la Lega di Bologna. I due flyer sono stati affissi sulle finestre della sede di via Broccaindosso del liceo Bassi di Bologna: un fatto che il consigliere comunale della Lega, Matteo Di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it