I visitatori diventano ingressi Roma modifica i dati sugli accessi drogati al Colosseo dei record

Negli ultimi anni, la trasparenza dei dati pubblici è diventata un tema cruciale per il rapporto tra cittadini e istituzioni. La recente sparizione delle statistiche sugli ingressi al Colosseo solleva interrogativi inquietanti su come vengono gestiti i numeri del nostro patrimonio culturale. In un'epoca in cui l'afflusso turistico è sotto scrutinio, questa mossa potrebbe non essere solo un tentativo di nascondere i “drogati” accessi, ma anche il sintomo di un problema sistemico più profondo. Sc

La tabella con gli ingressi a pagamento e gratuiti è sparita. Dopo l’articolo della sezione Dossier di RomaToday nel quale abbiamo evidenziato i numeri “drogati” del Parco Archeologico del Colosseo, qualcuno sta evidentemente cercando di correre ai ripari. Sulle pagine ufficiali del Comune di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - I "visitatori" diventano "ingressi". Roma modifica i dati sugli accessi drogati al Colosseo dei record

