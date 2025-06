I tempi ristretti e il programma estivo Tante questioni da risolvere Venerdì si fa già il calendario

Venerdì si accende il motore della nuova stagione calcistica, ma le squadre sono nel caos: la Fiorentina è solo una delle molte senza guida. In un'estate di cambiamenti e incertezze, anche colossi come Inter e Atalanta stanno cercando la loro strada. Riusciranno a risolvere tutte le questioni prima di scoprire il calendario? Seguiremo con attenzione, perché ogni decisione potrebbe influenzare il futuro del calcio italiano!

Diverse le squadre ancora senza allenatore. La Fiorentina è in buonissima compagnia, basti pensare all'Atalanta o alla stessa Inter, che ieri ha dato l'addio ufficiale a Simone Inzaghi. Il paradosso è che questa è la settimana nella quale nascerà la nuova stagione. Venerdì pomeriggio a Parma andrà in scena la kermesse relativa al calendario di Serie A del prossimo campionato, quello che vedrà la Fiorentina avere due trasferte consecutive nelle prime due giornate. I viola torneranno al Franchi (causa lavori al Franchi) nel weekend del 14 settembre. La stagione viola, nuovo allenatore permettendo, decollerà nella seconda settimana di luglio.

