I tassisti di Roma rispondono a Toto Wolff | I piloti di F1 non durerebbero un’ora nel traffico

I tassisti di Roma non si sono fatti attendere e rispondono a Toto Wolff con una battuta pungente. Dopo il paragone tra lo stile di guida di Max Verstappen e un taxista romano, i professionisti del volante capitolino hanno deciso di mettere in gioco il loro mestiere, dimostrando che anche nel traffico più caotico sanno come farsi rispettare. Loreno Bittarelli, presidente dei tassisti romani, commenta ironicamente: "Se anche i piloti di F1 dovessero affrontare le nostre strade..."

Dopo la battuta di Toto Wolff sullo stile di guida di Max Verstappen, relativamente al comportamento del campione del mondo nel GP di Spagna, paragonato a un taxista di Roma per una conduzione del veicolo spericolata e aggressiva, dai tassisti capitolini è arrivata la replica ironica e piccata verso il manager della Mercedes. Loreno Bittarelli, presidente di un’associazione di tassisti di Roma, ha affermato all’agenzia di stampa austriaca OE24: “S iamo meglio dei piloti di Formula 1, che non durerebbero un’ora nel traffico cittadino di Roma. Guidiamo tra cantieri, motociclette, monopattini elettrici e bus turistici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I tassisti di Roma rispondono a Toto Wolff: “I piloti di F1 non durerebbero un’ora nel traffico”

